Жозе Моуринью: «Сообщения о моей операции сильно преувеличены, это небольшая процедура. Вернусь к тренировкам после каникул, не пропустил ни одну за 25 лет и не намерен начинать»
Жозе Моуринью опроверг информацию о серьезных проблемах со здоровьем.
Ранее появились сообщения, что тренеру «Фенербахче» необходимо сделать операцию за границей из-за проблем со здоровьем. Фанаты выразили обеспокоенность состоянием португальца.
Моуринью выложил видеообращение в инстаграме, в котором заверил, что о его здоровье не следует беспокоиться.
«Желаю всем счастливого праздничного сезона. Пусть это время будет полно любви и счастья для вас и ваших семей.
Тем из вас, кто проявил беспокойство, могу подтвердить, что сообщения о моей операции сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и небольшая процедура.
Я возобновлю тренировки в первый же день после каникул, как и всегда. Я не пропустил ни одну тренировку за 25 лет и не намерен начинать сейчас», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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