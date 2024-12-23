Жозе Моуринью: «Сообщения о моей операции сильно преувеличены, это небольшая процедура. Вернусь к тренировкам после каникул, не пропустил ни одну за 25 лет и не намерен начинать»

Жозе Моуринью опроверг информацию о серьезных проблемах со здоровьем.

Ранее появились сообщения, что тренеру «Фенербахче» необходимо сделать операцию за границей из-за проблем со здоровьем. Фанаты выразили обеспокоенность состоянием португальца.

Моуринью выложил видеообращение в инстаграме, в котором заверил, что о его здоровье не следует беспокоиться.

«Желаю всем счастливого праздничного сезона. Пусть это время будет полно любви и счастья для вас и ваших семей.

Тем из вас, кто проявил беспокойство, могу подтвердить, что сообщения о моей операции сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и небольшая процедура.

Я возобновлю тренировки в первый же день после каникул, как и всегда. Я не пропустил ни одну тренировку за 25 лет и не намерен начинать сейчас», – сказал главный тренер «Фенербахче».