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У Моуринью ни одной победы над командами из топ-6 лиги Турции. «Фенербахче» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей

«Фенербахче» выиграл лишь один из четырех последних матчей.

Команда Жозе Моуринью сегодня разделила очки с «Еюпспором» (1:1) в 17-м туре чемпионата Турции.

Начиная с 7 декабря она также уступила «Бешикташу» (0:1) и «Атлетику» (0:2) и обыграла «Истанбул» (3:1).

В лиге Турции «Фенербахче» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 5 очков, при этом у последнего есть матч в запасе.

Примечательно, что команда Моуринью не одержала ни одной победы над клубами, идущими в первой шестерке на данный момент. Она проиграла «Галатасараю» и «Бешикташу», сыграла вничью с «Самсунспором», «Еюпспором» и «Гезтепе».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoФенербахче
logoБешикташ
logoЖозе Моуринью
logoСамсунспор
logoГезтепе
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoЕюпспор
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