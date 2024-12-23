«Ноттингем Форест» назначил гендиректором Соулуку, стоявшую за уходом де Росси из «Ромы». Ее уволили из римского клуба вскоре после тренера

«Ноттингем» назначил гендиректором женщину, стоявшую за увольнением де Росси.

Лина Соулуку вступит в должность генерального директора «Ноттингем Форест » с 5 января 2025 года. Она «будет курировать стратегическое развитие клуба, развивая долгосрочное видение клуба по достижению успеха в Премьер-лиге и европейских соревнованиях».

Соулуку ушла из «Ромы» в сентябре вскоре после увольнения Даниэле де Росси. Сообщалось, что она стояла за уходом тренера. La Repubblica писала, что женщину взяли под легкую полицейскую защиту после того, как некоторые ультрас гневно отреагировали на решение уволить де Росси и начали оскорблять ее и угрожать.

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