Правнук Муссолини: «Фамилия меня не тяготит, моя работа не имеет к этому отношения. До сих пор было важно то, что я делаю на поле»

Правнук Бенито Муссолини надеется, что фамилия не скажется на его футбольной карьере.

21-летний Романо Флориани Муссолини выступает на правах аренды за «Юве Стабия» из итальянской Серии Б. Права на защитника принадлежат «Лацио».

– Все, что связано с моей фамилией, меня не интересует. Разные предрассудки будут все время, но моя работа не имеет к этому никакого отношения, и это не тяготит меня.

– Что если это повлияет на вашу карьеру?

– Это было бы огромным разочарованием. Что я могу сделать? Важно то, что я делаю на поле. Так было до сих пор, – сказал Муссолини в интервью La Gazzetta dello Sport.