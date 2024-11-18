Правнук Муссолини: «Фамилия меня не тяготит, моя работа не имеет к этому отношения. До сих пор было важно то, что я делаю на поле»
Правнук Бенито Муссолини надеется, что фамилия не скажется на его футбольной карьере.
21-летний Романо Флориани Муссолини выступает на правах аренды за «Юве Стабия» из итальянской Серии Б. Права на защитника принадлежат «Лацио».
– Все, что связано с моей фамилией, меня не интересует. Разные предрассудки будут все время, но моя работа не имеет к этому никакого отношения, и это не тяготит меня.
– Что если это повлияет на вашу карьеру?
– Это было бы огромным разочарованием. Что я могу сделать? Важно то, что я делаю на поле. Так было до сих пор, – сказал Муссолини в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
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