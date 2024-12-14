😢 Хесус Навас проводит последний матч за «Севилью»: расплакался перед игрой, фанаты провожают красивым баннером

Хесус Навас проводит свой последний домашний матч за «Севилью». 39-летний игрок завершит карьеру в конце 2024 года.

На матче против «Сельты» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» испанец прошел коридором почета вместе со своими сыновьями. Весь стадион встретил семью овациями.

А фанаты прощаются красивым баннером:

Навас играл в «Севилье» с самого детства, а в 2013-м перешел в «Манчестер Сити». Но вернулся в 2017-м. Настоящая легенда!