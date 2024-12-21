Артета про 5:1 с «Кристал Пэлас»: «Забить пять в гостях в АПЛ нелегко. «Арсенал» в хорошей форме, заслуженно выиграл 5 из последних 7 матчей, несмотря на проблемы»
«Очень хорошая неделя. Всегда странно проводить два матча против одного соперника за три дня.
Мы хорошо начали игру, а затем пропустили, но команда хорошо отреагировала. Забить пять голов в гостях в этой лиге легко не бывает.
По Жезусу в предыдущие дни было видно, что он готов. Я в нем не сомневался. Когда футболист в хорошей форме, он должен играть.
Было здорово видеть голы в исполнении разных игроков, как и то, что футболисты делились мячом. Это радует. Когда Райс вышел на поле, то дал нам нечто такое, чего у нас не было. Он взял игру в свои руки и позволил нам ее контролировать.
Сейчас мы в очень хорошей форме. Мы не проигрываем 10 матчей, выиграли 5 из 7, причем заслуженно. Нам приходится справляться со многими вещами, команда адаптируется и бьется в каждой игре», – сказал главный тренер «Арсенала» после победы со счетом 5:1.
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