«Арсенал» забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в 2024-м – рекорд для клубов АПЛ
«Арсенал» забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в этом году.
В 17-м туре АПЛ «канониры» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 5:1.
В 2024-м «Арсенал» забивал 5 и более голов в шести различных выездных матчах во всех турнирах, что является рекордом для клубов АПЛ за один календарный год.
Команда Микеля Артеты занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиге с 33 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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