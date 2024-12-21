«Арсенал» забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в 2024-м – рекорд для клубов АПЛ

«Арсенал» забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в этом году.

В 17-м туре АПЛ «канониры» обыграли «Кристал Пэлас » со счетом 5:1.

В 2024-м «Арсенал » забивал 5 и более голов в шести различных выездных матчах во всех турнирах, что является рекордом для клубов АПЛ за один календарный год.

Команда Микеля Артеты занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиге с 33 очками.