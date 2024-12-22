Пеп о самокритике Холанда: «Я не согласен с ним. Без Эрлинга «Сити» был бы в еще худшем положении. Ему нужно получать мячи в правильных позициях»
Пеп Гвардиола высказался о самокритичных комментариях Эрлинга Холанда.
После поражения от «Астон Виллы» (1:2) нападающий «Ман Сити» сказал: «Я недостаточно хорош и должен стать лучше».
«Я не согласен с ним. Без него мы бы были в еще худшем положении, но мне нравится, что игроков это беспокоит. Это единственный способ, который у нас есть, чтобы стать лучше...
Я не согласен с Эрлингом, потому что мы старались, но ему нужно получать мячи в правильных местах и в нужных позициях.
Сейчас мы восстановимся и продолжим бороться в следующем матче...» – сказал главный тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
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