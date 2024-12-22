Пеп о самокритике Холанда: «Я не согласен с ним. Без Эрлинга «Сити» был бы в еще худшем положении. Ему нужно получать мячи в правильных позициях»

Пеп Гвардиола высказался о самокритичных комментариях Эрлинга Холанда.

После поражения от «Астон Виллы » (1:2) нападающий «Ман Сити» сказал : «Я недостаточно хорош и должен стать лучше».

«Я не согласен с ним. Без него мы бы были в еще худшем положении, но мне нравится, что игроков это беспокоит. Это единственный способ, который у нас есть, чтобы стать лучше...

Я не согласен с Эрлингом , потому что мы старались, но ему нужно получать мячи в правильных местах и в нужных позициях.

Сейчас мы восстановимся и продолжим бороться в следующем матче...» – сказал главный тренер «Ман Сити ».