Алонсо о 5:1 с «Фрайбургом:» «Шикарный результат. «Байер» уходит на перерыв в хорошем настроении»

Хаби Алонсо оценил победу над «Фрайбургом» (5:1) в Бундеслиге.

После 15 туров леверкузенцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на 4 очка.

«Шикарный результат, Патрик [Шик] забил четыре гола, но было нелегко найти свободное пространство, мы не создали много моментов.

После второго гола немного расслабились, и это нехорошо. Хочу, чтобы мы играли с неизменным желанием. Но мы здорово отреагировали и забили три гола за 10 минут. Уходим на перерыв в хорошем настроении», – сказал тренер «Байера ».