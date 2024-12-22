Алонсо о 5:1 с «Фрайбургом:» «Шикарный результат. «Байер» уходит на перерыв в хорошем настроении»
Хаби Алонсо оценил победу над «Фрайбургом» (5:1) в Бундеслиге.
После 15 туров леверкузенцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на 4 очка.
«Шикарный результат, Патрик [Шик] забил четыре гола, но было нелегко найти свободное пространство, мы не создали много моментов.
После второго гола немного расслабились, и это нехорошо. Хочу, чтобы мы играли с неизменным желанием. Но мы здорово отреагировали и забили три гола за 10 минут. Уходим на перерыв в хорошем настроении», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем