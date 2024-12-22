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Алонсо о 5:1 с «Фрайбургом:» «Шикарный результат. «Байер» уходит на перерыв в хорошем настроении»

Хаби Алонсо оценил победу над «Фрайбургом» (5:1) в Бундеслиге.

После 15 туров леверкузенцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на 4 очка.

«Шикарный результат, Патрик [Шик] забил четыре гола, но было нелегко найти свободное пространство, мы не создали много моментов. 

После второго гола немного расслабились, и это нехорошо. Хочу, чтобы мы играли с неизменным желанием. Но мы здорово отреагировали и забили три гола за 10 минут. Уходим на перерыв в хорошем настроении», – сказал тренер «Байера».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoХаби Алонсо
logoФрайбург
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