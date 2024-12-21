Алонсо одержал 50 побед в Бундеслиге за 75 матчей. Только Пеп в «Баварии» делал это быстрее – за 61 игру
Хаби Алонсо выиграл полсотни матчей Бундеслиги в качестве тренера.
«Байер» под руководством испанца разгромил «Фрайбург» (5:1) в 15-м туре.
Эта победа стала 50-й для Алонсо за 75 проведенных матчей в Бундеслиге.
Только Пеп Гвардиола, возглавлявший «Баварию», одержал 50-ю победу в немецком чемпионате быстрее – за 61 игру.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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