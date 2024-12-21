Алонсо одержал 50 побед в Бундеслиге за 75 матчей. Только Пеп в «Баварии» делал это быстрее – за 61 игру

Хаби Алонсо выиграл полсотни матчей Бундеслиги в качестве тренера.

«Байер » под руководством испанца разгромил «Фрайбург» (5:1) в 15-м туре.

Эта победа стала 50-й для Алонсо за 75 проведенных матчей в Бундеслиге.

Только Пеп Гвардиола, возглавлявший «Баварию», одержал 50-ю победу в немецком чемпионате быстрее – за 61 игру.