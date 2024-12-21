«Бавария» опережает «Байер» на 4 очка, «Айнтрахт» и «Лейпциг» – на 9. «Дортмунд» отстает на 14 баллов при игре в запасе

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после 15 туров.

Команда Венсана Компани набрала 36 очков. На втором месте идет «Байер » – отставание от мюнхенцев составляет 4 балла.

3-е и 4-е места занимают «Айнтрахт » и «Лейпциг » соответственно с 27 очками. Франкфуртцы выше по дополнительным показателям.

«Боруссия » Дортмунд отстает от лидера на 14 баллов при игре в запасе. Команда сыграет на выезде с «Вольфсбургом» завтра.