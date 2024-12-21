«Бавария» опережает «Байер» на 4 очка, «Айнтрахт» и «Лейпциг» – на 9. «Дортмунд» отстает на 14 баллов при игре в запасе
«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после 15 туров.
Команда Венсана Компани набрала 36 очков. На втором месте идет «Байер» – отставание от мюнхенцев составляет 4 балла.
3-е и 4-е места занимают «Айнтрахт» и «Лейпциг» соответственно с 27 очками. Франкфуртцы выше по дополнительным показателям.
«Боруссия» Дортмунд отстает от лидера на 14 баллов при игре в запасе. Команда сыграет на выезде с «Вольфсбургом» завтра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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