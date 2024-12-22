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  • Болельщики «Барсы» требовали вернуть трибуну фанатов Espai d’Animació во время матча с «Атлетико». Ультрас запретили посещать игры после невыплаты штрафов
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Болельщики «Барсы» требовали вернуть трибуну фанатов Espai d’Animació во время матча с «Атлетико». Ультрас запретили посещать игры после невыплаты штрафов

Болельщики «Барселоны» просят вернуть ультрас на трибуны.

Ранее клуб запретил посещать стадион членам фанатского движения Espai d’Animació, которые располагаются на специальной анимационной трибуне. Каталонцы сообщили, что были 14 раз оштрафованы за нарушение правил на этом участке стадиона. Существовала договоренность о том, что ультрас возместят «Барселоне» сумму штрафа в 21 тысячу евро, однако срок выполнения ими обязательств истек, поэтому принято решение закрыть доступ на трибуну.

На 25-й минуте матча с «Атлетико» большая часть болельщиков «Олимпик Льюис Компанис» скандировала требования вернуть трибуну активных болельщиков: «Мы хотим фанатский сектор».

Во время собрания, посвященного утверждению контракта с Nike, президент Жоан Лапорта пообещал обсудить этот вопрос. Исключение сектора фанатов, вероятно, не понравилось ни членам клуба, ни поклонникам «Барсы», которые скучают по песням и давлению, которое оказывалось с этого участка поля как на судей, так и на соперников.

Тренерский штаб также отметил, что отсутствие этой трибуны ощущалось после поражения от «Леганеса», когда атмосфера на стадионе была слишком вялой и сыграла на руку соперникам.

«Барселона» запретила фанатам ходить на матчи – это давний конфликт. Из-за чего?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
болельщики
logoБарселона
logoАтлетико
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoОлимпик Льюис Компанис
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