У «Арсенала» 7 побед и 3 ничьих в 10 последних матчах. Поражений нет с начала ноября
«Арсенал» не проигрывает полтора месяца.
Команда Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас» (5:1) в 17-м туре АПЛ. «Канониры» выиграли второе дерби на этой неделе: 18 декабря они обыграли этого же соперника в Кубке английской лиги – 3:2.
В последний раз «Арсенал» уступал 6 ноября – «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов. С тех пор – 7 побед и 3 ничьих во всех турнирах.
27 декабря лондонцы примут «Ипсвич» в рамках чемпионата Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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