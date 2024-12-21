У «Арсенала» 7 побед и 3 ничьих в 10 последних матчах. Поражений нет с начала ноября

«Арсенал» не проигрывает полтора месяца.

Команда Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас » (5:1) в 17-м туре АПЛ . «Канониры» выиграли второе дерби на этой неделе: 18 декабря они обыграли этого же соперника в Кубке английской лиги – 3:2.

В последний раз «Арсенал » уступал 6 ноября – «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов. С тех пор – 7 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

27 декабря лондонцы примут «Ипсвич» в рамках чемпионата Англии.