Жезус забил 5 голов «Пэлас» за 2 матча – дубль в АПЛ после хет-трика в Кубке лиги 18 декабря. У форварда «Арсенала» первые голы в этой Премьер-лиге

Габриэл Жесус забил 5 мячей за 2 матча против «Кристал Пэлас».

Форвард «Арсенала » отличился на 6-й и 14-й минутах игры 17-го тура АПЛ против «Пэлас» (3:1, перерыв).

Это первые голы бразильца в текущем сезоне английской Премьер-лиги – за 14 матчей.

В прошлой игре, 18 декабря, против того же «Кристал Пэлас » в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Жезус сделал хет-трик (3:2).