Жезус забил 5 голов «Пэлас» за 2 матча – дубль в АПЛ после хет-трика в Кубке лиги 18 декабря. У форварда «Арсенала» первые голы в этой Премьер-лиге
Габриэл Жесус забил 5 мячей за 2 матча против «Кристал Пэлас».
Форвард «Арсенала» отличился на 6-й и 14-й минутах игры 17-го тура АПЛ против «Пэлас» (3:1, перерыв).
Это первые голы бразильца в текущем сезоне английской Премьер-лиги – за 14 матчей.
В прошлой игре, 18 декабря, против того же «Кристал Пэлас» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Жезус сделал хет-трик (3:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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