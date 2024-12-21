Морган сравнил Жезуса с Иисусом после 5 голов за 2 матча: «Это воскрешение почти такое же невероятное, как и то»

Пирс Морган сравнил Габриэла Жезуса с Иисусом Христом.

Форвард «Арсенала» впервые отличился в нынешнем сезоне АПЛ , сделав дубль в 17-м туре с «Кристал Пэлас».

В прошлой игре, 18 декабря, бразилец оформил хет-трик в ворота того же «Кристал Пэлас» в рамках Кубка английской лиги (3:2).

«Это воскрешение Жезуса (Jesus в оригинале – Спортс’‘) почти такое же невероятное, как и то», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган с отсылкой на библейский сюжет.