Морган сравнил Жезуса с Иисусом после 5 голов за 2 матча: «Это воскрешение почти такое же невероятное, как и то»
Пирс Морган сравнил Габриэла Жезуса с Иисусом Христом.
Форвард «Арсенала» впервые отличился в нынешнем сезоне АПЛ, сделав дубль в 17-м туре с «Кристал Пэлас».
В прошлой игре, 18 декабря, бразилец оформил хет-трик в ворота того же «Кристал Пэлас» в рамках Кубка английской лиги (3:2).
«Это воскрешение Жезуса (Jesus в оригинале – Спортс’‘) почти такое же невероятное, как и то», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган с отсылкой на библейский сюжет.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Пирса Моргана
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