«Саутгемптон» возглавил экс-тренер «Ромы» Юрич. Контракт – до лета 2026 года
«Саутгемптон» объявил о назначении нового главного тренера.
Возглавил команду Иван Юрич, в этом сезоне работавший с «Ромой» на протяжении двух месяцев. Контракт с бывшим футболистом сборной Хорватии рассчитан на полтора сезона.
«Хочу, чтобы мы играли намного агрессивнее, намного больше прессинговали, и менять менталитет нужно быстро, потому что таково мое видение футбола», – сказал Юрич.
В этом месяце «Саутгемптон» уволил Расселла Мартина, при котором набрал в текущем чемпионате 5 очков в 16 матчах.
Фото: southamptonfc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Саутгемптона»
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