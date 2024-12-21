«Саутгемптон» возглавил экс-тренер «Ромы» Юрич. Контракт – до лета 2026 года

«Саутгемптон» объявил о назначении нового главного тренера.

Возглавил команду Иван Юрич , в этом сезоне работавший с «Ромой» на протяжении двух месяцев. Контракт с бывшим футболистом сборной Хорватии рассчитан на полтора сезона.

«Хочу, чтобы мы играли намного агрессивнее, намного больше прессинговали, и менять менталитет нужно быстро, потому что таково мое видение футбола», – сказал Юрич.

В этом месяце «Саутгемптон » уволил Расселла Мартина, при котором набрал в текущем чемпионате 5 очков в 16 матчах.

Фото: southamptonfc.com