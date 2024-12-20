«Саутгемптон» возглавит Юрич. Контракт с экс-тренером «Ромы» и «Торино» подпишут сегодня (Фабрицио Романо)

Иван Юрич возглавит «Саутгемптон».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт с 49-летним хорватским специалистом будет подписан сегодня. Тренер займет место Расселла Мартина.

Ранее Юрич работал в «Дженоа», «Вероне» и «Торино». В этом сезоне он стал главным тренером «Ромы », но был уволен менее чем через два месяца после подписания контракта.

«Саутгемптон » выиграл лишь один матч в этом сезоне АПЛ – у «Эвертона» (1:0). В 16 турах команда набрала 5 очков и идет на 20-м, последнем месте в чемпионате Англии.

«Саутгемптон» уволил Мартина после 0:5 от «Тоттенхэма». «Святые» идут последними в АПЛ с 5 очками в 16 матчах