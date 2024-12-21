У Стоунза случился рецидив травмы ноги в матче с «Астон Виллой». Защитник «Сити» получил 3-е повреждение за сезон

У Джона Стоунза вновь проблемы со здоровьем.

Защитник «Ман Сити» был заменен в перерыве матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы » (1:2).

Как сообщает журналист Джек Гоган из Daily Mail со ссылкой на слова Пепа Гвардиолы , у Стоунза случился рецидив предыдущей травмы ноги за несколько минут до перерыва.

Это уже третья травма англичанина в нынешнем сезоне. За предыдущие два периода вне игры Джон пропустил в сумме 16 матчей.

Гвардиола о проблемах «Ман Сити»: «Решением станет возвращение игроков. У нас один здоровый центральный защитник. Мы пропускаем голы, которые не пропускали, не забиваем то, что забивали»