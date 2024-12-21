У Стоунза случился рецидив травмы ноги в матче с «Астон Виллой». Защитник «Сити» получил 3-е повреждение за сезон
У Джона Стоунза вновь проблемы со здоровьем.
Защитник «Ман Сити» был заменен в перерыве матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).
Как сообщает журналист Джек Гоган из Daily Mail со ссылкой на слова Пепа Гвардиолы, у Стоунза случился рецидив предыдущей травмы ноги за несколько минут до перерыва.
Это уже третья травма англичанина в нынешнем сезоне. За предыдущие два периода вне игры Джон пропустил в сумме 16 матчей.
Гвардиола о проблемах «Ман Сити»: «Решением станет возвращение игроков. У нас один здоровый центральный защитник. Мы пропускаем голы, которые не пропускали, не забиваем то, что забивали»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Джека Гогана
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