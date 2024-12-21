Исак трижды забил «Ипсвичу». У форварда «Ньюкасла» 10 голов в АПЛ, больше лишь у Салаха, Холанда и Палмера
Александер Исак сделал хет-трик в ворота «Ипсвича».
Нападающий «Ньюкасла» открыл счет в матче 17-го тура АПЛ на 1-й минуте, в добавленное к первому тайму время отличился вновь и забил третий мяч на 54-й.
Теперь на счету шведского футболиста 10 голов в текущем чемпионате Англии. По этому показателю он уступает только Эрлингу Холанду (13), Мохамеду Салаху (13) и Коулу Палмеру (11).
Подробно со статистикой Исака можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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