Грилиш показал три пальца фанатам «Астон Виллы» после 1:2 – столько титулов АПЛ он выиграл с «Ман Сити» после ухода из клуба. В перерыве между хавбеком и Мартинесом произошла стычка

Джек Грилиш показал провокационный жест фанатам бывшего клуба – «Астон Виллы».

«Манчестер Сити » в гостях уступил «Астон Вилле » со счетом 1:2 в матче 17-го тура АПЛ .

После игры вингер «горожан» показал болельщикам бывшего клуба три пальца. Столько титулов АПЛ выиграл Грилиш в составе «Сити» после ухода из «Виллы» в 2021 году за 100 млн фунтов.

Фото: x.com/footballontnt

Кроме того, как пишет Daily Mail, между Джеком Грилишем и вратарем «Виллы» Эмилиано Мартинесом произошла стычка в перерыве матча.

Грилиш был недоволен малым количеством добавленного времени к первому тайму. Покидая поле, англичанин вступил в словесную перепалку со своим бывшим одноклубником.

Эрлинг Холанд попытался унять конфликт, встав между двумя игроками, которые продолжали спорить на повышенных тонах по пути в подтрибунное помещение.

Разговор продолжился и за пределами поля, и аргентинец в итоге получил желтую карточку от арбитра Питера Бэнкса.

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