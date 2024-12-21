Грилиш показал три пальца фанатам «Астон Виллы» после 1:2 – столько титулов АПЛ он выиграл с «Ман Сити» после ухода из клуба. В перерыве между хавбеком и Мартинесом произошла стычка
«Манчестер Сити» в гостях уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2 в матче 17-го тура АПЛ.
После игры вингер «горожан» показал болельщикам бывшего клуба три пальца. Столько титулов АПЛ выиграл Грилиш в составе «Сити» после ухода из «Виллы» в 2021 году за 100 млн фунтов.
Фото: x.com/footballontnt
Кроме того, как пишет Daily Mail, между Джеком Грилишем и вратарем «Виллы» Эмилиано Мартинесом произошла стычка в перерыве матча.
Грилиш был недоволен малым количеством добавленного времени к первому тайму. Покидая поле, англичанин вступил в словесную перепалку со своим бывшим одноклубником.
Эрлинг Холанд попытался унять конфликт, встав между двумя игроками, которые продолжали спорить на повышенных тонах по пути в подтрибунное помещение.
Разговор продолжился и за пределами поля, и аргентинец в итоге получил желтую карточку от арбитра Питера Бэнкса.
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