Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88

Умер чемпион мира-1966 Джордж Истхэм.

Бывшему нападающему сборной Англии было 88 лет.

Истхэм провел 19 матчей за сборную. Он был членом команды, выигравшей чемпионат мира-1966, но не сыграл ни одного матча на турнире.

Форвард выступал за «Ньюкасл », «Арсенал » и «Сток Сити », куда перешел после чемпионата мира за 35 тысяч фунтов.

Истхэм был вовлечен в судебный процесс 1963 года, итогом которого стала крупная реформа британского трансферного рынка. Она позволила расширить свободу игроков в вопросе переходов между клубами.

Истхэм стал 19-м ушедшим из жизни футболистом из ставшей чемпионом мира английской команды. На данный момент из того чемпионского состава в живых осталось три человека: Иан Каллагэн, Терри Пэйн и Джеффри Херст .