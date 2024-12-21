Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88
Умер чемпион мира-1966 Джордж Истхэм.
Бывшему нападающему сборной Англии было 88 лет.
Истхэм провел 19 матчей за сборную. Он был членом команды, выигравшей чемпионат мира-1966, но не сыграл ни одного матча на турнире.
Форвард выступал за «Ньюкасл», «Арсенал» и «Сток Сити», куда перешел после чемпионата мира за 35 тысяч фунтов.
Истхэм был вовлечен в судебный процесс 1963 года, итогом которого стала крупная реформа британского трансферного рынка. Она позволила расширить свободу игроков в вопросе переходов между клубами.
Истхэм стал 19-м ушедшим из жизни футболистом из ставшей чемпионом мира английской команды. На данный момент из того чемпионского состава в живых осталось три человека: Иан Каллагэн, Терри Пэйн и Джеффри Херст.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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