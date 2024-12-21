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Рубен Семеду: «Разница между Катаром и Европой – в безопасности. В Дохе семья спокойна, можно делать то, что тебе нравится»

Рубен Семеду рассказал о разнице между Катаром и Европой.

– Вы уже несколько лет живете в Катаре. Как поживаете и что нашли здесь?

– По правде говоря, я нашел здесь второй дом. Моя семья чувствует себя спокойно, и я тоже, поэтому я планирую оставаться здесь еще много лет, если Бог даст.

– Сейчас вы ведете более спокойную жизнь...

– Да, я всегда говорю всем, что большая разница между Дохой и Европой – это безопасность. Безопасность ваших детей. Того, что твоя семья в порядке. А ты можешь делать то, что тебе нравится, не беспокоясь.

– Хорошо ли в катарской лиге относятся к звездам, которые постоянно прилетают в страну из Европы?

– С тех пор, как я приехал, лига сильно изменилась, но они всегда относились ко мне очень хорошо. Адаптация проходит легко, потому что все тебе помогают. И ты видишь, что люди хотят, чтобы футбол развивался, – сказал защитник катарского «Аль-Духайля» Рубен Семеду.

Напомним, в 2018 году, когда португальскому защитнику было 23, его обвинили в нападении на человека, похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. Семеду провел пять месяцев в испанской тюрьме.

Рубен Семеду о тюрьме: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам. Я всегда верил в это – таков мой способ противостоять трудностям»

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoРубен Семеду
logoвысшая лига Катар
logoАль-Духайль
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