Фонсека об 1:0 с «Вероной»: «Милан» показал более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке – эта проблема влияет на уверенность»
Паулу Фонсека оценил победу над «Вероной» (1:0) в Серии А.
«В первом тайме мы были медлительными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча, который мы не смогли выиграть, и отсутствия многих игроков. Да, мы доминировали по владению и многого «Вероне» не позволяли, но в атакующей трети не хватало агрессивности.
Мы принимали слишком много неверных решений, в том числе из-за недостатка уверенности – мы часто владели мячом возле штрафной и должны были распоряжаться им лучше.
Повторюсь, учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке – эта проблема влияет на уверенность», – сказал тренер «Милана» в эфире DAZN.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем