Фонсека об 1:0 с «Вероной»: «Милан» показал более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке – эта проблема влияет на уверенность»

Паулу Фонсека оценил победу над «Вероной» (1:0) в Серии А.

«В первом тайме мы были медлительными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча, который мы не смогли выиграть, и отсутствия многих игроков. Да, мы доминировали по владению и многого «Вероне» не позволяли, но в атакующей трети не хватало агрессивности.

Мы принимали слишком много неверных решений, в том числе из-за недостатка уверенности – мы часто владели мячом возле штрафной и должны были распоряжаться им лучше.

Повторюсь, учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке – эта проблема влияет на уверенность», – сказал тренер «Милана » в эфире DAZN.