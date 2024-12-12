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  • Моуринью о составе «Фенербахче»: «Может, ТВ-эксперты помогут выбрать, кто будет играть слева в защите? С «Атлетиком» у нас не было полузащитников в запасе – вы не видите реальную картину»
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Моуринью о составе «Фенербахче»: «Может, ТВ-эксперты помогут выбрать, кто будет играть слева в защите? С «Атлетиком» у нас не было полузащитников в запасе – вы не видите реальную картину»

Жозе Моуринью иронично высказался о проблемах с составом «Фенербахче».

Вчера «Фенербахче» проиграл «Атлетику» (0:2) на своем поле в 6-м туре общего этапа Лиги Европы. Во 2-м тайме команда осталась в меньшинстве – с поля был удален защитник Мерт Мюльдюр, получивший две желтых карточки.

«Наш следующий матч [Лиги Европы] будет против «Лиона» – Мюльдюр дисквалифицирован, кто сыграет на позиции левого защитника? Сможет ли кто-нибудь из вас или ТВ-экспертов мне помочь? Кто будет играть слева в защите?

Иногда вы [журналисты] смотрите на вещи, не очень хорошо представляя себе реальную картину. Я не знаю – к сожалению, могу сказать лишь несколько слов по-турецки, – дает ли наш клуб правильную информацию для понимания ситуации. Я бы хотел, чтобы все мои игроки были доступны. Вы видите, как нам тяжело. У нас не было ни одного полузащитника в запасе [в матче с «Атлетиком»].

Я доволен своими игроками. Я не бросаю своих игроков на произвол судьбы. Не ждите, что я приду сюда и скажу, что хотел бы игроков получше. Я бы хотел, чтобы Джейден Остервольде был доступен, потому что нам действительно трудно [без него]. Но не волнуйтесь, мы намерены квалифицироваться [в следующий раунд]. У нас есть еще две игры, чтобы набрать три очка, и мы их наберем. Мы станем сильнее во второй половине сезона», – сказал главный тренер «Фенербахче».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoАтлетик
logoвысшая лига Турция
Джейден Остервольде
logoМерт Мюльдюр
logoЛига Европы УЕФА
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