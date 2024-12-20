Долг «Милана» Elliott сократился до 489 млн евро после рефинансирования кредита. RedBird дополнительно инвестировала 170 млн
Долг «Милана» сократился в результате рефинансирования.
В августе 2022 года клуб был приобретен компанией RedBird Capital у инвестиционного фонда Elliott Management, которому он достался вследствие неплатежеспособности предыдущего владельца, Йонхонга Ли.
Продавая контрольный пакет акций, Elliott предоставил RedBird кредит. Сегодня «Милан» объявил о рефинансировании займа.
«Рефинансирование включает дополнительные инвестиции в размере 170 млн евро со стороны владельца «Милана», компании RedBird Capital («RedBird»), в результате чего основная сумма кредита сократилась до 489 млн евро, а срок погашения наступит в июле 2028 года», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Милана»
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