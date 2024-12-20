Тео из «Милана» – одна из главных целей «Ман Юнайтед» (DAZN)
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Милана».
MilanPress со ссылкой на DAZN передает, что манкунианцы считают Тео Эрнандеса одной из главных целей.
Пока официальных переговоров не было, однако в ближайшие дни ситуация может измениться.
В текущем сезоне французский футболист провел 12 игр в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фонсека выведет Тео из основы «Милана» в матче с «Дженоа» и поставит молодого игрока. Тренер был недоволен действиями команды в матче ЛЧ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MilanPress
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