16

Тео из «Милана» – одна из главных целей «Ман Юнайтед» (DAZN)

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Милана».

MilanPress со ссылкой на DAZN передает, что манкунианцы считают Тео Эрнандеса одной из главных целей.

Пока официальных переговоров не было, однако в ближайшие дни ситуация может измениться.

В текущем сезоне французский футболист провел 12 игр в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фонсека выведет Тео из основы «Милана» в матче с «Дженоа» и поставит молодого игрока. Тренер был недоволен действиями команды в матче ЛЧ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MilanPress
logoМанчестер Юнайтед
logoМилан
logoТео Эрнандес
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Суперкомпьютер BetVictor поставил «МЮ» на 13-е место по итогам сезона АПЛ – худшее в истории клуба. «Ливерпуль» – 1-й, «Сити» – 4-й
14сегодня, 17:42
Яп Стам: «МЮ» следует бороться за лучших в мире, и я не уверен, что Дьокереш в их числе. Португальская лига ни в какое сравнение не идет с английской, с Хейлундом было то же самое»
7сегодня, 17:28
Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится»
56вчера, 23:07
Рекомендуем
Главные новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн и Опенда играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
2сегодня, 18:33
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Лейпциг», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные
4сегодня, 17:43
Килиан Мбаппе: «Верю в Бога, у него на каждого есть план. Я встретил правильных людей в нужное время и теперь должен открыть врата для других детей»
8 минут назад
Рубен Семеду о тюрьме: «Страшно было с первого дня. Рутина там убивает. Говорят, когда есть и спать, и 30-40-летние мужчины выполняют»
12сегодня, 18:12
«Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Повезло избавиться за бешеные деньги. С футболом у него все, похоже». Пономарев о форварде «Зенита»
31сегодня, 18:04
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
сегодня, 18:00Спецпроект
«Барселона» – самая нелюбимая команда читателей Marca в Ла Лиге, «Бетис» – любимая. «Реал» стал 8-м в рейтинге, «Атлетико» – 16-м
37сегодня, 17:55
«Реал» отметит победу Винисиуса на The Best перед игрой с «Севильей». Бразилец не сыграет из-за перебора карточек
11сегодня, 17:47
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Наполи» сыграет в субботу, «Аталанта» и «Ювентус» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
5сегодня, 17:43
Суперкомпьютер BetVictor поставил «МЮ» на 13-е место по итогам сезона АПЛ – худшее в истории клуба. «Ливерпуль» – 1-й, «Сити» – 4-й
14сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Долг «Милана» Elliott сократился до 489 млн евро после рефинансирования кредита. RedBird дополнительно инвестировала 170 млн
223 минуты назад
«Верона» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3243 минуты назад
Конте об игроках «Наполи»: «Мог бы пойти с ними на войну – спортивную. Настоящие мужчины, уверен в них»
244 минуты назад
«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Селтика» и «Брюгге» Дейла. Норвежец выигрывал Кубок МЛС с «Нью-Йорк Сити» в 2021-м
153 минуты назадФото
«Реал» может вернуть Хилу летом. «Мадрид» владеет 50% прав на защитника «Лацио»
5сегодня, 18:33
«Мудрик – молодой парень, стал богатым. Появились друзья, девки – и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение». Сабо о допинге у вингера «Челси»
6сегодня, 18:32
Мостовой о словах Дюкова про возвращение России в 2025-м: «Я так же думаю: наконец-то мы дождемся. Кто бы знал 3 года назад, что такое будет происходить»
9сегодня, 18:24
Продюсер фильма «Бомбардир. Время Боброва»: «Бобров и Яшин – фигуры соразмерные. Важно, чтобы современное поколение помнило своих героев»
5сегодня, 18:15
Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай». Защитник «ПСЖ» открыт для трансфера зимой
5сегодня, 17:28
Яп Стам: «МЮ» следует бороться за лучших в мире, и я не уверен, что Дьокереш в их числе. Португальская лига ни в какое сравнение не идет с английской, с Хейлундом было то же самое»
7сегодня, 17:28
Рекомендуем