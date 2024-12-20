Конте об игроках «Наполи»: «Мог бы пойти с ними на войну – спортивную. Настоящие мужчины, уверен в них»
«Я работаю с ними с лета, все они придерживаются наших методов, и через некоторое время человеческие отношения тоже начинают развиваться. Я испытываю максимальную уверенность, чтобы вы понимали.
Я полностью уверен в ребятах, я мог бы пойти с ними на войну, спортивную войну. Они настоящие мужчины и они могут расти, это видно. Я уверен в их работе, и январский трансферный рынок для меня заканчивается. При необходимости я задам правильные вопросы ответственным лицам.
Это многое значит. Это означает, что мы очень хорошо поработали с ребятами, которые значительно выросли со времени предсезонки. Я всегда люблю повторять, что верю в этих ребят, потому что вижу их каждый день.
Вы не можете всегда побеждать, нужно оставаться скромными, но даже в плохие моменты они все равно пытаются стать лучше», – заявил главный тренер «Наполи».
На данный момент команда Конте занимает 2-е место в Серии А, отставая от лидирующей «Аталанты» на 2 очка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий