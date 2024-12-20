Конте об игроках «Наполи»: «Мог бы пойти с ними на войну – спортивную. Настоящие мужчины, уверен в них»

Антонио Конте заявил, что пошел бы на войну вместе с игроками «Наполи».

«Я работаю с ними с лета, все они придерживаются наших методов, и через некоторое время человеческие отношения тоже начинают развиваться. Я испытываю максимальную уверенность, чтобы вы понимали.

Я полностью уверен в ребятах, я мог бы пойти с ними на войну, спортивную войну. Они настоящие мужчины и они могут расти, это видно. Я уверен в их работе, и январский трансферный рынок для меня заканчивается. При необходимости я задам правильные вопросы ответственным лицам.

Это многое значит. Это означает, что мы очень хорошо поработали с ребятами, которые значительно выросли со времени предсезонки. Я всегда люблю повторять, что верю в этих ребят, потому что вижу их каждый день.

Вы не можете всегда побеждать, нужно оставаться скромными, но даже в плохие моменты они все равно пытаются стать лучше», – заявил главный тренер «Наполи».

На данный момент команда Конте занимает 2-е место в Серии А, отставая от лидирующей «Аталанты» на 2 очка.