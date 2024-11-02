Конте о том, будет ли титул «Наполи» чудом: «Я человек веры, но знаю только одного, кто может творить чудеса. Нужно работать, молитв недостаточно»
Антонио Конте заявил, что одними молитвами «Наполи» не добьется чемпионства.
Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А после 10 туров, набрав 25 очков. У идущего вторым «Интера» на 4 балла меньше.
Главному тренеру «Наполи» задали вопрос, будет ли чудом возможное чемпионство команды.
«Я человек веры, но знаю только одного, кто может творить чудеса. Я всегда молюсь, даже за команду, чтобы все были здоровы, помимо семьи я также молюсь за игроков.
Нам нужно работать всем вместе, от повара до экипировщика, чтобы создать что-то прекрасное, что может принести дополнительные очки в чемпионате. Мы не можем допускать ошибок, у нас нет права на это. Конечно, в футболе чудеса всегда происходили, но нужно работать, чтобы надеяться на это, одних молитв недостаточно», – сказал Конте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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