Конте о том, будет ли титул «Наполи» чудом: «Я человек веры, но знаю только одного, кто может творить чудеса. Нужно работать, молитв недостаточно»

Антонио Конте заявил, что одними молитвами «Наполи» не добьется чемпионства.

Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А после 10 туров, набрав 25 очков. У идущего вторым «Интера» на 4 балла меньше.

Главному тренеру «Наполи » задали вопрос, будет ли чудом возможное чемпионство команды.

«Я человек веры, но знаю только одного, кто может творить чудеса. Я всегда молюсь, даже за команду, чтобы все были здоровы, помимо семьи я также молюсь за игроков.

Нам нужно работать всем вместе, от повара до экипировщика, чтобы создать что-то прекрасное, что может принести дополнительные очки в чемпионате. Мы не можем допускать ошибок, у нас нет права на это. Конечно, в футболе чудеса всегда происходили, но нужно работать, чтобы надеяться на это, одних молитв недостаточно», – сказал Конте .