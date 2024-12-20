Суперкомпьютер BetVictor поставил «МЮ» на 13-е место по итогам сезона АПЛ – худшее в истории клуба. «Ливерпуль» – 1-й, «Сити» – 4-й

«Манчестер Юнайтед» прогнозируют место в нижней половине таблицы АПЛ.

Суперкомпьютер компании BetVictor представил предполагаемую расстановку клубов по итогам чемпионата Англии.

Манкунианцы оказались на 13-м месте – худшем для них за время существования Премьер-лиги. Ожидается, что они наберут всего 45 очков.

В топ-10 попали:

1. «Ливерпуль » – 92 очка.

2. «Челси » – 88 очков.

3. «Арсенал » – 80 очков.

4. «Манчестер Сити » – 74 очка.

5. «Астон Вилла» – 63 очка.

6. «Ньюкасл » – 61 очко.

7. «Тоттенхэм» – 60 очков.

8. «Брайтон» – 57 очков.

9. «Борнмут» – 55 очков.

10. «Ноттингем Форест» – 53 очка.