Суперкомпьютер BetVictor поставил «МЮ» на 13-е место по итогам сезона АПЛ – худшее в истории клуба. «Ливерпуль» – 1-й, «Сити» – 4-й
«Манчестер Юнайтед» прогнозируют место в нижней половине таблицы АПЛ.
Суперкомпьютер компании BetVictor представил предполагаемую расстановку клубов по итогам чемпионата Англии.
Манкунианцы оказались на 13-м месте – худшем для них за время существования Премьер-лиги. Ожидается, что они наберут всего 45 очков.
В топ-10 попали:
1. «Ливерпуль» – 92 очка.
2. «Челси» – 88 очков.
3. «Арсенал» – 80 очков.
4. «Манчестер Сити» – 74 очка.
5. «Астон Вилла» – 63 очка.
6. «Ньюкасл» – 61 очко.
7. «Тоттенхэм» – 60 очков.
8. «Брайтон» – 57 очков.
9. «Борнмут» – 55 очков.
10. «Ноттингем Форест» – 53 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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