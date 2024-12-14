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  • Фонсека выведет Тео из основы «Милана» в матче с «Дженоа» и поставит молодого игрока. Тренер был недоволен действиями команды в матче ЛЧ
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Фонсека выведет Тео из основы «Милана» в матче с «Дженоа» и поставит молодого игрока. Тренер был недоволен действиями команды в матче ЛЧ

Тео Эрнандес останется в запасе «Милана» в матче против «Дженоа».

Главный тренер миланского клуба Паулу Фонсека, скорее всего, не включит французского футболиста в стартовый состав команды в матче Серии А.

На предматчевой тренировке играть на позиции левого защитника готовился 21-летний Филиппо Терраччано. 

Фонсека также может рассмотреть возможность выпустить на поле таких футболистов, как Давиде Бартезаги или Алекс Хименес.

После прошлого матча в Лиге чемпионов против «Црвены Звезды» (2:1) Фонсека остался недоволен самоотдачей команды.

В этом сезоне Тео Эрнандес провел 12 матчей в Серии А, забив два гола и сделав две передачи.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
logoТео Эрнандес
logoМилан
logoДженоа
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
logoФилиппо Терраччано
logoДавиде Бартезаги
logoАлекс Хименес
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