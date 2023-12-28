«Реал» может вернуть Хилу из «Лацио» зимой. «Мадрид» владеет половиной прав на защитника

Теги Лацио Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марио Хила Футбол

«Реал» может вернуть центрального защитника «Лацио» Марио Хилу зимой.

Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца, также у них есть первоочередная опция обратного выкупа.

Летом прошлого года «Реал» продал Хилу римлянам за 6 млн евро, а теперь рассматривает его как замену травмированному Давиду Алабе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

Статистика защитника – здесь.

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6 комментариев
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Не уверен что усиление, он в Лацио не основной
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Дно
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Весьма средненький защитник. Лацио легко найдет ему замену, а вот Реалу он точно не нужен. Даже на замену.
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