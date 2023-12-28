«Реал» может вернуть Хилу из «Лацио» зимой. «Мадрид» владеет половиной прав на защитника
«Реал» может вернуть центрального защитника «Лацио» Марио Хилу зимой.
Мадридцы владеют половиной прав на 23-летнего испанца, также у них есть первоочередная опция обратного выкупа.
Летом прошлого года «Реал» продал Хилу римлянам за 6 млн евро, а теперь рассматривает его как замену травмированному Давиду Алабе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.
Статистика защитника – здесь.
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