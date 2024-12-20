Аморим о травме Маунта: «Это на несколько недель. Мы постоянно переезжаем, это затрудняет восстановление»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил новую травму на 12-й минуте матча с «Манчестер Сити» (2:1) в воскресенье.
О повреждении Мэйсона Маунта
«[Он будет отсутствовать] несколько недель. Я не знаю точной даты, но это надолго. Вот и все. Это часть футбола, и мы будем продолжать».
О том, что Маунт подвержен травмам
«Это не моя сфера деятельности. Я могу помочь ему освоить нашу игру, пока он восстанавливается, дать ему время подумать о разных вещах.
Самое худшее, что у нас нет времени тренироваться так, как следует во время восстановления после множества травм. Мы постоянно переезжаем, недостаточно тренируемся с командой. Это затрудняет восстановление перед матчами», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Маунт провел 8 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Маунта заменили из-за травмы в начале матча с «Сити»: хавбек «МЮ» закрывал лицо руками. Это 2-я травма Мэйсона в сезоне
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