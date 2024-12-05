Гвардиола о 3:0 с «Ноттингемом»: «Сити» нужна была эта победа, но проблемы продолжаются. Травма Аке выглядит нехорошо»

Пеп Гвардиола огорчен новыми травмами у футболистов «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли впервые за 8 матчей – у «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ .

«Мы победили. Это главное. Сегодня хороший день.

Де Брюйне сыграл очень хорошо, помог нам в защите. Я очень доволен. Он прекрасный человек, то, чего он добился за эти годы с нами, поражает. Когда он здоров... Может, он не в состоянии играть каждые три дня, но я надеюсь, что он сможет помогать нам так же, как все это время после переезда из Германии.

После того, что случалось прежде, мы не расслаблялись до финального свистка судьи.

Нам нужна была эта победа. Клубу, игрокам – всем нужна. Но это всего одна победа.

Проблемы продолжаются, теперь – с Аканджи и Аке. В случае с Натаном все выглядит нехорошо. Будет видно завтра. Мне его жаль.

Ману , возможно, сыграет в Турине. Натан пропустит больше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».