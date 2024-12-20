Дмитрий Черышев возглавил «Равшан» из чемпионата Таджикистана. Тренер покинул «Шинник» 17 декабря

Дмитрий Черышев возглавил «Равшан».

Об этом сообщила пресс-служба таджикского клуба.

Сегодня российский специалист встретился с президентом «Равшана » Кулябом Зафаром Сахибназаром в Москве и подписал соглашение.

Ожидается, что Черышев в ближайшие дни приедет в Таджикистан и проведет командные тренировки в Душанбе и за границей.

Черышев был уволен из «Шинника » 17 декабря. Команда при нем шла на 14-м месте в Первой лиге .

Фото: instagram.com/fc.ravshan1965