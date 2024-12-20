Дмитрий Черышев возглавил «Равшан» из чемпионата Таджикистана. Тренер покинул «Шинник» 17 декабря
Дмитрий Черышев возглавил «Равшан».
Об этом сообщила пресс-служба таджикского клуба.
Сегодня российский специалист встретился с президентом «Равшана» Кулябом Зафаром Сахибназаром в Москве и подписал соглашение.
Ожидается, что Черышев в ближайшие дни приедет в Таджикистан и проведет командные тренировки в Душанбе и за границей.
Черышев был уволен из «Шинника» 17 декабря. Команда при нем шла на 14-м месте в Первой лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм «Равшана»
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