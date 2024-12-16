Аршавин о Батракове: «Пока я жив, самая быстрая голова в российском футболе – у меня. Шучу. Это не калиф на час, голова – его самое сильное качество»

Андрей Аршавин высоко оценил уровень хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

– Вы хотите Батракова в «Зенит»?

– Подошел бы. Насколько я знаю, «Локомотив » пока не готов его продать.

– Если вы так говорите, значит узнавали.

– Нет, я ничего не узнавал. Но у него самая сильная голова.

– В российском футболе?

– Пока я жив, самая быстрая голова в российском футболе – у меня.

– Ну а из действующих игроков?

– Да я шучу.

Я не готов говорить, среди всех ли, но его самое сильное качество – его голова.

– У вас есть уверенность, что у Батракова не будет регресса?

– Не будет. Понятно, что он может быть не будет всегда по 10 забивать и по 8 отдавать, но это не калиф на час, – подчеркнул бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире шоу «Это футбол, брат!».