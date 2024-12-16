Аршавин о Батракове: «Пока я жив, самая быстрая голова в российском футболе – у меня. Шучу. Это не калиф на час, голова – его самое сильное качество»
Андрей Аршавин высоко оценил уровень хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.
– Вы хотите Батракова в «Зенит»?
– Подошел бы. Насколько я знаю, «Локомотив» пока не готов его продать.
– Если вы так говорите, значит узнавали.
– Нет, я ничего не узнавал. Но у него самая сильная голова.
– В российском футболе?
– Пока я жив, самая быстрая голова в российском футболе – у меня.
– Ну а из действующих игроков?
– Да я шучу.
Я не готов говорить, среди всех ли, но его самое сильное качество – его голова.
– У вас есть уверенность, что у Батракова не будет регресса?
– Не будет. Понятно, что он может быть не будет всегда по 10 забивать и по 8 отдавать, но это не калиф на час, – подчеркнул бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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