  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маттеус о Мусиале: «Как и Месси, он делает что-то особенное и создает волшебные моменты. Это может сформировать эпоху – верю в его путь и карьеру»
2

Маттеус о Мусиале: «Как и Месси, он делает что-то особенное и создает волшебные моменты. Это может сформировать эпоху – верю в его путь и карьеру»

Лотар Маттеус высоко оценил игру Джамала Мусиалы.

«Я очень верю в его путь и карьеру. Мусиале 21 год, он провел 38 матчей за сборную, более 100 игр в Бундеслиге, и для меня он самый важный игрок в «Баварии».

Давление есть, но он не показывает этого. Как и Месси, он делает что-то особенное и создает волшебные моменты. Это может сформировать эпоху», – заявил бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoДжамал Мусиала
logoСборная Германии по футболу
logoЛионель Месси
logoЛотар Маттеус
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусиала – игрок года в сборной Германии. 21-летний хавбек «Баварии» получил это звание второй раз в карьере
612 декабря, 16:06
Кроос о Мусиале и Виртце: «Им придется тащить Германию на себе. Если сборная хочет трофеи, нужны хорошие турниры от Джамала и Флориана. Они могут превратить безобидную ситуацию в опасную»
219 сентября, 18:53
Рекомендуем
Главные новости
Ферран перед «Атлетико»: «Барселона» неудержима, когда она в лучшей форме. Мы готовы к давлению и привыкли к появлению нервозности, когда нет нужных результатов»
17 минут назад
Спортдиректором «Спартака» может стать некий испанский специалист, но в приоритете – Кагигао из «Галатасарая» и экс-сотрудник «Ромы» Лео (Metaratings)
33 минуты назад
Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»
948 минут назад
Постекоглу о тренерах: «Наша работа сложнее любой другой. Как часто выборы у премьер-министра? А у меня – каждые выходные»
759 минут назад
Беллингем признан плеймейкером года по версии IFFHS. Де Брюйне – 2-й, Месси – 5-й, Хамес – 8-й
24сегодня, 16:20
Клаудиньо интересен бразильским топ-клубам. Хавбека «Зенита» могут попробовать купить летом (Metaratings)
16сегодня, 16:09
ФИФА выплатит 128 тысяч долларов 7 российским игрокам, пострадавшим от банкротства своих клубов
9сегодня, 16:06
Мостовой о Кагигао в «Спартаке»: «Испанец – двоюродный брат Абаскаля? Спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист, но пусть с «Факелом» попробует результата добиться»
46сегодня, 15:50
Глава апелляционного комитета Шведского футбольного союза подала в отставку из-за поддержки заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Не хочу ассоциироваться со шведским футболом»
19сегодня, 15:41
«Пари НН» арендовал Кокшарова у «Краснодара» до конца сезона
17сегодня, 15:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хоселу о Мбаппе: «Один из лучших футболистов мира, его подписали, чтобы выигрывать титулы, и он их добивается. У него есть все условия, чтобы стать легендой «Реала»
3 минуты назад
Агент Радиковского о ставках: «Достоверных сведений пока нет, часто информация непроверенная, но кликабельная. Это серьезное нарушение, руководству «Локо» нужно разобраться»
37 минут назад
Винисиус и Эрмосо обменялись футболками. Дженни выложила фото и назвала бразильца другом
539 минут назадФото
Соболев, Головин и, возможно, Дзюба проведут совместный стрим по CS
149 минут назадИгры
Ширер о Рэшфорде: «Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами. Маркусу нужна помощь близких, 2 года назад он был очень сильной личностью на поле и вне его»
2сегодня, 16:07
Экс-арбитр Лаос о поведении Винисиуса в матче с «Райо»: «Это нехорошо для спорта, необходимо обратить внимание»
15сегодня, 15:43
Стример и фанат Роналду IShowSpeed после подарка в виде скина Месси в Fortnite: «Кто подарил мне это дерьмо?»
2сегодня, 15:20Игры
Okko покажет Кубок наций Персидского залива. Турнир пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте
9сегодня, 15:16
«Вулвс» назначили Витора Перейру, тренировавшего саудовский «Аль-Шабаб»
1сегодня, 14:55
Мхитарян, Сперцян, Тикнизян, Иву, Барсегян, Ароян – среди кандидатов на награду игроку года в Армении. Гунько претендует на приз тренеру
10сегодня, 14:45
Рекомендуем