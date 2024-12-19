Маттеус о Мусиале: «Как и Месси, он делает что-то особенное и создает волшебные моменты. Это может сформировать эпоху – верю в его путь и карьеру»
Лотар Маттеус высоко оценил игру Джамала Мусиалы.
«Я очень верю в его путь и карьеру. Мусиале 21 год, он провел 38 матчей за сборную, более 100 игр в Бундеслиге, и для меня он самый важный игрок в «Баварии».
Давление есть, но он не показывает этого. Как и Месси, он делает что-то особенное и создает волшебные моменты. Это может сформировать эпоху», – заявил бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
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