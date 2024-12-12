Мусиала – игрок года в сборной Германии. 21-летний хавбек «Баварии» получил это звание второй раз в карьере
Джамал Мусиала признан игроком 2024 года в сборной Германии.
21-летний полузащитник набрал 56% голосов болельщиков, опередив Флориана Виртца (38%) и Кая Хавертца (6%). Всего в голосовании, которое проводилось совместно с фан-клубом сборной в инстаграме команды, приняли участие почти 145 тысяч пользователей.
Игрок «Баварии» получил это звание во второй раз, впервые победив в 2022 году. В 2023 году лучшим игроком был признан Эмре Джан.
На домашнем Евро-2024 Мусиала стал лучшим бомбардиром и попал в символическую сборную турнира. В 13 матчах он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
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