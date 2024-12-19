«Вулвс» назначили Витора Перейру, тренировавшего саудовский «Аль-Шабаб»

Витор Перейра стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».

Сообщение об этом появилось на официальном сайте английского клуба.

56-летний португальский специалист покинул саудовский «Аль-Шабаб» и заключил 18-месячное соглашение с «Вулверхэмптоном».

Перейра сменил на посту главного тренера «Вулвс» Гари О′Нила, уволенного после поражения от «Ипсвича» (1:2).