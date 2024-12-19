«Вулвс» назначили Витора Перейру, тренировавшего саудовский «Аль-Шабаб»
Витор Перейра стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».
Сообщение об этом появилось на официальном сайте английского клуба.
56-летний португальский специалист покинул саудовский «Аль-Шабаб» и заключил 18-месячное соглашение с «Вулверхэмптоном».
Перейра сменил на посту главного тренера «Вулвс» Гари О′Нила, уволенного после поражения от «Ипсвича» (1:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
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