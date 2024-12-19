Артета о волевой победе над «Пэлас»: «Арсенал» показал сильный характер и огромное желание перевернуть игру»
Микель Артета оценил победу над «Кристал Пэлас» (3:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Я очень доволен, мы в полуфинале. Игра началась не так, как мы хотели, мы пропустили простой гол, поэтому нужно было отреагировать должным образом. Ребята показали сильный характер и огромное желание перевернуть игру.
Даже в первом тайме, когда не хватало остроты, мы создали два-три отличных момента, но не забили. После перерыва мы кое-что поправили, вновь стали контролировать игру и выглядели опасно в атаке», – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
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