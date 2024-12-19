Жезус сделал первый в истории хет-трик «Арсенала» против «Кристал Пэлас». Форвард не забивал 367 дней на «Эмирейтс»

Габриэл Жезус сделал первый в истории хет-трик «Арсенала» против «Кристал Пэлас».

Сегодня «канониры» победили со счетом 3:2 в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, до сегодняшнего вечера форвард не забивал на «Эмирейтс» больше года – в течение 367 дней.

В этом сезоне бразилец сыграл 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .