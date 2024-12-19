«ПСЖ» с Сафоновым в воротах пропустил 2 гола за 7 минут в матче с «Монако»
«ПСЖ» пропустил дважды за 7 минут в матче с «Монако».
Во 2-м тайме матча 16-го тура Лиги 1 арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый в ворота «ПСЖ» за игру рукой Маркиньоса в штрафной – мяч попал в руку защитнику парижан после рикошета от Вильяна Пачо, заблокировавшего удар игрока «Монако». На 53-й минуте Элисс Бен-Сегир реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче. Матвей Сафонов угадал направление мяча, но не смог отразить удар.
На 60-й минуте «Монако» вышел вперед – Бреэль Эмболо забил после прострела Магна Аклиуша.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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