«ПСЖ» с Сафоновым в воротах пропустил 2 гола за 7 минут в матче с «Монако»

«ПСЖ» пропустил дважды за 7 минут в матче с «Монако».

Во 2-м тайме матча 16-го тура Лиги 1 арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый в ворота «ПСЖ » за игру рукой Маркиньоса в штрафной – мяч попал в руку защитнику парижан после рикошета от Вильяна Пачо , заблокировавшего удар игрока «Монако ». На 53-й минуте Элисс Бен-Сегир реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче. Матвей Сафонов угадал направление мяча, но не смог отразить удар.

На 60-й минуте «Монако» вышел вперед – Бреэль Эмболо забил после прострела Магна Аклиуша.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).