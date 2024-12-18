У Винисиуса 22 (14+8) очка в 22 матчах сезона за «Реал». Бразилец забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
У Винисиуса два результативных действия в финале Межконтинентального кубка.
Вингер «Реала» ассистировал Килиану Мбаппе на 37-й минуте и забил с пенальти на 84-й минуте матча с «Пачукой» (3:0).
В текущем сезоне бразилец забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач в 22 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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