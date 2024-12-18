Канчельскис готов стать спортивным директором «Спартака»: «Никто не обращался, но кто бы не хотел поработать в такой команде? Не какого-нибудь проходимца найдут, надеюсь»
Андрей Канчельскис не прочь стать спортивным директором «Спартака».
«Кто бы не хотел поработать в такой команде, как «Спартак»? Наверное, только ленивый человек отказался бы. Если мне предложат поработать спортивным директором, то обсудим. А так, никто ко мне не обращался.
Надеюсь, «Спартак» найдет нормального спортивного директора, а не какого-нибудь проходимца. Когда найдут, будем смотреть на его работу», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Предыдущим спортивным директором красно-белых был Томаш Амарал, который покинул «Спартак» 10 ноября. Ранее сообщалось, что на позицию спортивного директора клуба претендуют как зарубежные, так и российские специалисты.
После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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