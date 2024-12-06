Андрей Канчельскис: «Спартак» займет свое 4-е место, ничего нового! Будут искать оправдания в конце сезона»
«Эксперты говорят, что «Спартак» благодаря пяти победам подряд вернулся в чемпионскую гонку? Нууу, подождем конца сезона. Резкий всплеск бывает всегда. Они сейчас на каком месте? На третьем? У них всегда будут всплеск и падение, они займут свое 4-е место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона свое место займут.
Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит. Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать. Подождем конца сезона, посмотрим, что скажут эти специалист, кто виноват и что есть что.
Больше 20 лет это происходит в «Спартаке»? Ну да, они каждый год так говорят, где-то чего-то, где-то уже близко, а мы сейчас, а потом бац, концовка, и 4-5 место, ничего удивительного я не вижу. На следующий год то же самое будет. Только мне интересно, что эти специалисты скажут и кого они виноватым сделают. Вот и все», – сказал бывший игрок сборной России.
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