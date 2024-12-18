71

«Зенит» интересуется защитником «Локомотива» Сильяновым (Metaratings)

Александр Сильянов может перейти в «Зенит» из «Локомотива».

Петербургский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Локомотива» для укрепления правого фланга обороны, сообщает Metaratings.

Александр Сильянов является одним из кандидатов на усиление состава «Зенита».

Однако от петербургского клуба официального обращения по футболисту не поступало.

В нынешнем сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал одну голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoАлександр Сильянов
возможные трансферы
logoЗенит
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Модрич выиграл 28-й трофей с «Реалом». Лука – самый титулованный игрок клуба
1 минуту назад
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реал» с 15 трофеями, он обошел Муньоса. Всего у Карло 31 титул в качестве тренера
3414 минут назад
У Винисиуса 22 (14+8) очка в 22 матчах сезона за «Реал». Бразилец забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
1016 минут назад
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
3721 минуту назад
Мбаппе выиграл 2-й трофей с «Реалом» – первым был Суперкубок УЕФА
923 минуты назад
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» – 3:0! У Винисиуса гол с пенальти и пас на Мбаппе, у Килиана гол и ассист
34824 минуты назад
Владелец «Монако» Рыболовлев может приобрести «Васко да Гама» (Globo Esporte)
1841 минуту назад
У Мбаппе 13+3 в 23 матчах за «Реал». Килиан забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
1450 минут назад
Карпин о матчах сборной в 2025-м: «Соперники вроде неплохие – как минимум лучше Брунея и Сирии, сильнее Вьетнама. Объявлять – прерогатива РФС»
2350 минут назад
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
сегодня, 18:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус выиграл 14-й трофей в «Реале» – Межконтинетальный кубок
3 минуты назад
Орлов о «Зените»: «Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на прежний уровень. Семаку нужно осознать, с кем он не сможет взять титул – с ними надо расставаться»
6 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «ПСЖ» Сафонова в перенесенном матче. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
119 минут назад
«Саутгемптон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
39 минут назад
«Аталанта» – «Чезена». 6:0 – де Кетеларе и Самарджич сделали дубли. Онлайн-трансляция
1814 минут назадLive
«Реал» в 4-й раз выиграл Межконтинентальный кубок. Это рекорд – обошли «Милан», у которого 3 победы
1215 минут назад
В пользу «Реала» назначили пенальти после просмотра ВАР. Васкес упал в штрафной «Пачуки» после фола Идрисси
422 минуты назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Стерлинг, Жезуc и Троссард в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
429 минут назад
«Спартак» хочет взять на сборы Джебова и Гузиева из 2-й команды (Metaratings)
430 минут назад
Тихонов не включил Семака в список лучших тренеров РПЛ в 2024-м: «Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова»
734 минуты назад
Рекомендуем