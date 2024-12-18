«Зенит» интересуется защитником «Локомотива» Сильяновым (Metaratings)

Александр Сильянов может перейти в «Зенит» из «Локомотива».

Петербургский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Локомотива » для укрепления правого фланга обороны, сообщает Metaratings.

Александр Сильянов является одним из кандидатов на усиление состава «Зенита ».

Однако от петербургского клуба официального обращения по футболисту не поступало.

В нынешнем сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал одну голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь .