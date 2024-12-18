«Зенит» интересуется защитником «Локомотива» Сильяновым (Metaratings)
Александр Сильянов может перейти в «Зенит» из «Локомотива».
Петербургский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Локомотива» для укрепления правого фланга обороны, сообщает Metaratings.
Александр Сильянов является одним из кандидатов на усиление состава «Зенита».
Однако от петербургского клуба официального обращения по футболисту не поступало.
В нынешнем сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал одну голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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