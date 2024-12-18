«Зенит», «Спартак» и ЦСКА интересуются 17-летним защитником «Бунедкора» Тулкинбековым
Клубы РПЛ интересуются футболистом из Узбекистана.
Клубы Мир РПЛ проявляют интерес к 17-летнему центральному защитнику Азизбеку Тулкинбекову.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что за футболистом следят «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.
«Заинтересованность от этих клубов действительно есть, но официальных предложений по Тулкинбекову пока нет», – заявили в пресс-службе «Бунедкора».
В этом сезоне Тулкинбеков провел 17 матчей в чемпионате Узбекистана.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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