«Зенит», «Спартак» и ЦСКА интересуются 17-летним защитником «Бунедкора» Тулкинбековым

Клубы РПЛ интересуются футболистом из Узбекистана.

Клубы Мир РПЛ проявляют интерес к 17-летнему центральному защитнику Азизбеку Тулкинбекову.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил , что за футболистом следят «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

«Заинтересованность от этих клубов действительно есть, но официальных предложений по Тулкинбекову пока нет», – заявили в пресс-службе «Бунедкора».

В этом сезоне Тулкинбеков провел 17 матчей в чемпионате Узбекистана.