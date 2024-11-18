Матч за Суперкубок Франции пройдет в Катаре 5 января. Сыграют «ПСЖ» и «Монако»
Матч за Суперкубок Франции пройдет в Катаре.
Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) одобрил предложение провести матч в Дохе, сообщает L’Equipe. Это принесет организации 3 миллиона евро, часть этой суммы будет направлена командам-участникам.
Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Франции «ПСЖ» и серебряный призер Лиги 1 «Монако». Встреча состоится 5 января.
Изначально матч за Суперкубок Франции-2024 планировалось провести в Пекине 8 августа и приурочить его к 60-й годовщине установления франко-китайских дипломатических отношений. Встреча была перенесена, так как организаторы не получили окончательного разрешения на проведение игры в Китае.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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