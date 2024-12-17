Игрокам и сотрудникам «МЮ» напомнили, что утечки информации дают соперникам преимущество. Аморима это не слишком беспокоит

«Манчестер Юнайтед» работает над предотвращением утечек информации.

Ранее стало известно , что в клубе расследуют ситуацию с распространением стартового состава на игру с «Манчестер Сити» за день до ее начала.

Как сообщает ESPN, руководство собирается принять меры, чтобы не допускать подобных инцидентов. Игрокам и сотрудникам неформально напомнили, что придание огласке таких сведений позволяет соперникам получать конкурентное преимущество.

При этом в «МЮ» не считают, что виноват какой-то отдельный футболист или работник. Предполагается, что информация просачивается в соцсети и прессу различными путями.

Также утверждается, что Рубена Аморима, главного тренера «Ман Юнайтед», ситуация не слишком волнует.