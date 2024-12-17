«Травма Ямаля гораздо более серьезна – это не растяжение, а надрыв. Вторая подобная травма менее чем за месяц – штаб «Барсы» сделает все, чтобы вылечить Ямаля без спешки». Спортивный врач Риполь о Ламине
Вингер «Барселоны» получил повреждение в первом тайме матча против «Леганеса» (0:1) после подката Ивана Неу, но находился на поле до 75-й минуты. Позднее каталонский клуб сообщил, что у Ямаля диагностировано повреждение связок голеностопа, и он пропустит 3-4 недели.
«Это не растяжение связок, а гораздо более серьезная травма – небольшой разрыв мембраны, соединяющей большеберцовую кость с малоберцовой, который известен как синдесмоз.
Прогноз гораздо более неопределенный. Менее чем за месяц он получил уже вторую травму подобного характера. Это гораздо более хрупкая структура, чем голеностоп.
Он сыграл 80% матчей, а в прошлом году достиг 91%. Медицинский штаб «Барсы» сделает все возможное, чтобы полностью вылечить его без какой-либо спешки. Я бы порекомендовал биологическое лечение с использованием некоторого количества белка из собственной крови – этот метод лечения уже довольно распространен в Испании и помогает заживлению таких травм.
Может возникнуть диастаз, то есть разделение большеберцовой и малоберцовой костей из-за отсутствия мембраны, что приведет к большей нестабильности голеностопа», – сказал Риполь в эфире Cadena Ser.
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