«Травма Ямаля гораздо более серьезна – это не растяжение, а надрыв. Вторая подобная травма менее чем за месяц – штаб «Барсы» сделает все, чтобы вылечить Ямаля без спешки». Спортивный врач Риполь о Ламине

Спортивный врач Педро Луис Риполь выразил опасения по поводу травмы Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» получил повреждение в первом тайме матча против «Леганеса» (0:1) после подката Ивана Неу, но находился на поле до 75-й минуты. Позднее каталонский клуб сообщил, что у Ямаля диагностировано повреждение связок голеностоп а, и он пропустит 3-4 недели.

«Это не растяжение связок, а гораздо более серьезная травма – небольшой разрыв мембраны, соединяющей большеберцовую кость с малоберцовой, который известен как синдесмоз.

Прогноз гораздо более неопределенный. Менее чем за месяц он получил уже вторую травму подобного характера. Это гораздо более хрупкая структура, чем голеностоп.

Он сыграл 80% матчей, а в прошлом году достиг 91%. Медицинский штаб «Барсы» сделает все возможное, чтобы полностью вылечить его без какой-либо спешки. Я бы порекомендовал биологическое лечение с использованием некоторого количества белка из собственной крови – этот метод лечения уже довольно распространен в Испании и помогает заживлению таких травм.

Может возникнуть диастаз, то есть разделение большеберцовой и малоберцовой костей из-за отсутствия мембраны, что приведет к большей нестабильности голеностопа», – сказал Риполь в эфире Cadena Ser.