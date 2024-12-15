Морган о том, что «Сити» выиграл лишь 1 из 11 последних матчей: «Не ожидал, но наслаждаюсь»
Пирс Морган высмеял «Манчестер Сити» после поражения в дерби.
Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ, ведя в счете до 88-й минуты. «Горожане» проиграли 8 из 11 последних матчей, одержав на этом отрезке лишь одну победу.
«Невероятно. Ни за что не ожидал этого, но наслаждаюсь», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.
«Я проиграл 6 матчей подряд». Морган пошутил про Пепа, показавшего 6 пальцев фанатам «Ливерпуля», и назвал тренера «Сити» «сломленным человеком»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
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